Żar z nieba. Nawet 35 stopni w cieniu

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na północy do 27 st. na zachodzie i południowym zachodzie, chłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem, tam 21-22 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.