Niepokojące wieści z Francji. Wszystko przez wariant Omikron

Omikron w Polsce i na świecie. Szef WHO: nadciąga burza

Według informacji Światowej Organizacji Zdrowia z 18 grudnia wariant Omikron jest już obecny w 77 krajach. Wiadomo też, że jego transmisja przebiega o wiele szybciej, niż w przypadku pozostałych mutacji. Europejski szef WHO Hans Kluge zaapelował w środę do rządów państw, aby położyły nacisk na szczepienie obywateli dawką przypominającą. Chodzi o to, aby zapobiec paraliżowi systemów opieki zdrowotnej, których przyczyną może stać się właśnie Omikron. - Widzimy, że nadciąga kolejna burza - ostrzegał Kluge.