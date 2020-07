Nieoficjalnie: narada na Nowogrodzkiej. Premier przyjechał do siedziby Prawa i Sprawiedliwości

Jak ujawnia były reporter Radia ZET, w spotkaniu na Nowogrodzkiej z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim udział biorą premier oraz wiceszef MSZ. Najprawdopodobniej chodzi o Konrada Szymańskiego, który towarzyszył Morawieckiemu we wszystkich negocjacjach w Brukseli. Po rozmowach premier uda się na Zamek Królewski, gdzie o 17:30 prezydent Andrzej Duda odbierze "uchwałę PKW w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Sam premier nie krył radości z efektów rozmów na najwyższym szczeblu. - Rozpoczynamy nowy rozdział członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To rozdział pełen szans w doganianiu tych najbogatszych państw "Południa". Kiedyś wydawało się, że jest to poza zasięgiem, ale to staje się rzeczywistością - ocenił premier na konferencji prasowej w KPRM. Na spotkaniu z prasą towarzyszyli mu wicepremierzy: Jadwiga Emilewicz (minister rozwoju), Piotr Gliński (minister kultury i dziedzictwa narodowego) oraz Jacek Sasin (minister aktywów państwowych).