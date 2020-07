Co szykuje prezes Jarosław Kaczyński? Wiemy, kto go odwiedzał na Nowogrodzkiej

Przypomnijmy, że tuż po niedzielnych wyborach w obozie Zjednoczonej Prawicy zaczęła się "skryta wojna" między Solidarną Polską na czele z Ziobrą i wspomagającym go Jackiem Kurskim a premierem Mateuszem Morawieckim . W poniedziałek w "Wiadomościach" TVP wyemitowano materiał o mediach w Polsce - na pasku informacyjnym zatytułowano go "medialny atak na prezydenta Dudę". Zarzucono w nim Kancelarii Premiera, że wydawała pieniądze na reklamy m.in. w nieprzychylnych prawicy mediach. Według TVP, "ataku na prezydenta" i obóz Zjednoczonej Prawicy dokonywały również media, w których reklamowały się spółki skarbu państwa nadzorowane przez szefa rządu.

Premier Mateusz Morawiecki pojawił się natomiast we wtorkowe popołudnie na Nowogrodzkiej. Ale nie tylko on. U prezesa PiS gościł wówczas koordynator ds. służb specjalnych i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński . Zarówno Kamiński, jak i Ziobro wygrali w środowy wieczór głosowania ws. wotum nieufności.

Morawiecki w sejmowym wystąpieniu bronił swoich ministrów. – Lubicie zarzucać w swoich wnioskach upolitycznianie sądów. Podajcie chociaż jeden przykład upolitycznienia sędziego, sądu lub jakiegoś wyroku. Nie proszę o 50, nawet o 5. Podajcie jeden przykład. Milczycie? Nie potraficie. Tyle w temacie upolityczniania wyroków – mówił premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do opozycji. Zdaniem Morawieckiego, reforma wymiaru sprawiedliwości , której podjął się szef MS, jest trudna i żmudna, ale postępuje jednak we właściwym tempie.

Tajemnicą poliszynela jest, że Morawieckiemu nie po drodze zarówno z ministrem sprawiedliwości, jak i szefem MSWiA. Ich skuteczność ceni sobie za to prezes Jarosław Kaczyński. Nieoficjalnie, zarówno Ziobro, jak i Kamiński są potrzebni prezesowi PiS do równoważenia wpływów Morawieckiego w rządzie.

Ciekawostką może być wizyta na Nowogrodzkiej premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa. Szef litewskiego rządu pojawił się w biurze prezesa we wtorkowe popołudnie, ok. godziny 18. Przyjechał do Jarosława Kaczyńskiego po uroczystości odznaczenia go w Pałacu Prezydenckim, a przed oficjalnym spotkaniem z premierem Morawieckim. To nie pierwsza wizyta zagranicznych przedstawicieli władz. Na Nowogrodzkiej gościła przed laty niemiecka kanclerz Angela Merkel, węgierski premier Viktor Orban, a także sekretarz stanu USA Rex Tillerson.