"Wiadomości" uderzają w Kancelarię Premiera. "Przegrupowania sił w obozie władzy"

To - jak interpretują niektórzy - "uderzenie" w szefa rządu i jego ludzi ze strony TVP jest traktowane jako element powyborczych rozgrywek w obozie władzy. O co? - Nie jest tajemnicą, że są frakcje, które chcą osłabić premiera - twierdzą rozmówcy Wirtualnej Polski. Jednak współpracownicy Mateusza Morawieckiego przekonują, że przede wszystkim media bliskie PiS - w tym przypadku TVP - chciały "napiętnować" media obóz władzy atakujące.

Kancelaria Morawieckiego obwiniana przez TVP za wspieranie antyrządowych mediów

"Cała kampania wyborcza to w wykonaniu tych mediów nieustanny i zmasowany atak na prezydenta, rząd, ministrów, PiS, Jarosława Kaczyńskiego i całą Zjednoczoną Prawicę. Mimo to jest wsparcie dla tych mediów ze strony Kancelarii Premiera, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku PKO BP, Grupy PZU czy PKP, Funduszu Sprawiedliwości oraz innych spółek skarbu państwa" - wyliczają "Wiadomości".

"Wiadomości" uderzyły także w tabloid "Fakt", który "brutalnie i obraźliwie atakuje obóz rządzący i polityków PiS" oraz "wulgarnie pisał o Beacie Szydło, za to chętnie bronił Tuska". Reporter TVP wytyka, że brukowiec "chętnie przy tym w wykupionych [przez Kancelarię Premiera Mateusza Morawieckiego] reklamach informował o sukcesach Tarczy Antykryzysowej". Z materiału dowiadujemy się, że cennikowa wartość reklamy w "Fakcie" to nawet 156 tysięcy złotych.

Kancelaria Premiera broni się przed zarzutami TVP

Po emisji materiału "Wiadomości" wśród polityków Zjednoczonej Prawicy i dziennikarzy rozdzwaniają się telefony. Wielu przedstawicieli obozu władzy konstatuje: "a więc wojna". Ludzi z Kancelarii Premiera - przynajmniej część z nich - zdenerwowało działanie TVP. Wielu z nich twierdzi jednak, że albo materiałem uderzającym w KPRM się nie przejmują, albo go... nie widzieli. Inni przekonują, że to nie o KPRM chodzi, ale generalnie o spółki - przecież w materiale wymieniony był także Fundusz Sprawiedliwości związany z ministerstwem sprawiedliwości.

Rzecznik rządu Piotr Müller z kolei tak odpowiedział na zarzuty TVP w rozmowie z wPolsce.pl: - Faktycznie w ramach działań antycovidowych, w ramach działań informacyjnych dotyczących epidemii, my robiliśmy cały cykl komunikacji do obywateli w różnej prasie, w różnych telewizjach (...). Ta kampania była w różnych mediach, ale to nie powinno być przedmiotem zarzutu co do wspierania danych mediów, tylko to miało typowy charakter informacyjny w trudnym czasie epidemii - powiedział współpracownik premiera.