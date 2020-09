Nieoficjalnie: Gowin wróci do rządu, Emilewicz jako bezpartyjna może objąć resort finansów

Choć Jarosław Kaczyński w rozmowach z politykami PiS-u i koalicjantami twierdzi, że rozważa powrót do rządu, jest on według naszych informatorów zdecydowany na przejęcie funkcji wicepremiera oraz szefa komitetu ds. bezpieczeństwa - nadzorującego resorty siłowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku ze zmianą środka ciężkości funkcjonowania rządu oraz przesileniem w koalicji, konieczne będzie również podpisanie nowej umowy koalicyjnej między Porozumieniem i Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością.

Według rozmówców WP, ma do niej dojść w sobotę lub poniedziałek, w konsekwencji czego ustabilizowana zostanie sytuacja w Zjednoczonej Prawicy - jeszcze bardziej scentralizowanej wokół Prawa i Sprawiedliwości. Do rządu w nowej roli wróci również Jarosław Gowin. Ma on objąć nie tylko funkcję wicepremiera, ale również szefa Ministerstwa Rozwoju, powiększonego o odcinek pracy (wraz z kilkoma dodatkowymi instytucjami), wykrojony z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zarządzanego do tej pory przez minister Marlenę Maląg.