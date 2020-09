Porozumienie Zbigniewa Ziobry z Jarosławem Kaczyńskim. Finał rządowej telenoweli

Liderzy Prawa i Sprawiedliwości kolejny dzień obradowali w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej . Tłum dziennikarzy i operatorów od tygodnia koczuje przed skromnym budynkiem w centrum Warszawy, by z niezdrowym wręcz podnieceniem wyczekiwać na przyjazd kolejnych rządowych limuzyn i prywatnych samochodów z najważniejszymi politykami w kraju na pokładzie.

Chociaż niektórym w ostatnich dniach do śmiechu nie było. Ale po kolei.

- Jedyny wariant wchodzący w grę, to rząd mniejszościowy, bez Solidarnej Polski. Ale i tak byłoby to jak przejście z deszczu pod rynnę. Scenariusz wcześniejszych wyborów od początku był wykluczony - twierdzili nasi informatorzy.

Kaczyński to wie; na dłuższą metę jego obóz - bez większości w Sejmie - byłby skazany na dryf. A prezesa PiS nie interesuje administrowanie. Jego interesują rządy totalne.

Ludzie Ziobry w medialno-kuluarowych aktywnościach nie tracą wigoru; chcą, by Jarosław Kaczyński objął tekę wicepremiera. Ich zdaniem wpłynęłoby to korzystnie na relacje w koalicji. A także zmniejszyło wpływy premiera, z którym minister sprawiedliwości od lat jest skonfliktowany.

Czy prezes PiS wejdzie do rządu? Nikt na to pytanie nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć. "Moim zdaniem…", "wydaje mi się, że…", "dobrze by było", "każdy scenariusz jest otwarty" - tego typu subiektywne oceny i ogólniki można usłyszeć z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości.