Spotkanie Kaczyński-Ziobro. Miejsce wybrano nieprzypadkowo

- Łopiński to wieloletni, zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego. A przed laty najbliższy współpracownik, wręcz przyjaciel śp. Lecha Kaczyńskiego. Już wtedy mówiło się o nim, że to człowiek do zadań specjalnych. Negocjator, specjalista od zakulisowych politycznych gier, wysłannik PiS do trudnych i kluczowych rozmów – mówi nam osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.

Zjednoczona Prawica w rozpadzie. Dymisja Zbigniewa Ziobry? Ryszard Czarnecki: "PiS posiada szereg kandydatów"

- Potrzebujemy przewidywalnych i lojalnych koalicjantów. Lojalnych, to oznacza nie tylko takich, którzy w jednej czy drugiej ustawie zagłosują tak, jak trzeba. Lojalnych, to znaczy takich, którzy się nawzajem szanują. Jeżeli coś ustalają, to nie wychodzą do mediów z kłamliwymi komunikatami, tak jak miało to miejsce niedawno w przypadku ustawy „covidowej”, po to, by zbijać sobie kapitał polityczny i opowiadając rzeczy nieprawdziwe. To podważa jakiekolwiek zaufanie i wzajemny szacunek. Lojalnych, to znaczy takich, którzy umawiają się na jakiś cel, a nie szantażują koalicjantów w sprawie każdej pojedynczej ustawy, każą się prosić i szukać wokół niej większości. Lojalny, to znaczy taki, którego ministrowie w rządzie nie prowadzą polityki w mediach społecznościowych, która uderza w premiera i rząd. To się wydaje minimum, które nie tylko musi być zrozumiałe, ale i w pełni zaakceptowane - mówił Schreiber.