Zjednoczona Prawica. Nocne spotkanie Zbigniewa Ziobry z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa trwała 4 godziny

- Według mojej wiedzy do pierwszego spotkania już doszło. Czekamy na następne - wyjawił Woś, pytany o trwające negocjacje koalicyjne.

We wtorek rano dziennik "Fakt" przekazał, że rozmowa Kaczyńskiego z Ziobrą odbyła się w nocy z poniedziałku na wtorek i trwała cztery godziny Politykom towarzyszyć miał były poseł Maciej Łopiński, zasiadający obecnie w zarządzie Telewizji Polskiej.

- To jest projekt, który ma przed sobą wielką przyszłość, może jeszcze wiele uczynić, żeby Polakom żyło się lepiej - powiedział polityk i zaznaczył, że "warto, żeby ta koalicja dalej trwała" .

Szef SP stwierdził, że on i członkowie jego partii są gotowi rozmawiać z koalicjantami. Przedstawił jednak konieczny do tego warunek. - Są sytuacje wymagające, by osoby podejmujące najtrudniejsze decyzje mogły działać bez lęku. Jesteśmy gotowi rozmawiać, ale z poszanowaniem zasady, że prawo wobec wszystkich jest równe - dodał Ziobro.