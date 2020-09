- Jesteśmy w sytuacji emocji, które zawsze polityce towarzyszą. Czasem są mocniejsze. Ten czas związany z emocjami pozwala też na prowadzenie dialogu (...). Ograniczę się do wyjaśnienia mojego stanowiska - powiedział podczas konferencji w Warszawie Zbigniew Ziobro .

Minister sprawiedliwości zaznaczył, że Zjednoczona Prawica "nie jest idealna, ale jest dużo lepsza od poprzedników". - To jest projekt, który ma przed sobą wielką przyszłość, może jeszcze wiele uczynić, żeby Polakom żyło się lepiej - powiedział. Polityk zaznaczył, że "warto, żeby ta koalicja dalej trwała".

I podkreślił, że jego zdaniem Solidarna Polska nie naruszyła żadnego z punktów programu PiS-u. - Musimy szukać rozwiązań, by łączyć wszystkie racje, by realizować program - stwierdził. I dodał: "ufam, że jest jeszcze czas na rozmowę". - Możemy wyciągnąć wnioski z tego kryzysu, który niewątpliwie nastąpił. Mam nadzieję, że wzmocni nas jako koalicję - powiedział minister.

Zbigniew Ziobro przedstawił swoje stanowisko ws. Zjednoczonej Prawicy. Mówi o "poszanowaniu zasad"

Zbigniew Ziobro podkreślił, że jeśli chodzi o projekt ws. odpowiedzialności urzędników, potrzebna była rozmowa. - Są sytuacje wymagające, by osoby podejmujące najtrudniejsze decyzje mogły działać bez lęku. Jesteśmy gotowi rozmawiać, ale z poszanowaniem zasady, że prawo wobec wszystkich jest równe - uznał.

Jego zdaniem niektórzy mogliby wykorzystać forsowane przez PiS przepisy do złamania prawa. - Wszyscy mamy jeszcze czas, aby to, co przez wiele lat dawało efekty, mogło trwać ku chwale ojczyzny. I wierzę, że tak się stanie - podkreślił. Przyznał też, że Solidarna Polska może prowadzić rozmowy w obrębie ustawy o ochronie zwierząt, należy jednak w tym kontekście pamiętać o sytuacji rolników.