Zastąpił Kurskiego w fotelu prezesa TVP. Tak zarabia i mieszka Maciej Łopiński

Po tym jak Maciej Łopiński został pełniącym obowiązki prezesa TVP, miesięcznie będzie zarabiał kilkadziesiąt tysięcy złotych. W zarządzie TVP i w innych spółkach. Jak ustaliła Wirtualna Polska, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego mimo tak dużych zarobków, nadal okazyjnie mieszka w prezydenckiej wilii w Warszawie. Za 73-metrowy lokal płacił w 2019 roku "jedynie" 2,9 tys. zł plus opłaty eksploatacyjne.

Jak informował reporter Wirtualnej Polski Michał Wróblewski, Duda uzależniał swoją decyzję od dymisji Kurskiego. I kiedy w piątek wieczorem prezes TVP zapowiedział, że oddaje się do dyspozycji prezydenta, wydawało się, że głowa państwa triumfuje. Nic bardziej mylnego.

Łopiński ma swoją funkcję pełnić do maja br. Kim jest "czasowy" szef TVP? To były, zaufany współpracownik i minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz były parlamentarzysta PiS. To też dobry znajomy prezesa Jarosława Kaczyńskiego.