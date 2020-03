NEWS WP: Człowiek Andrzeja Dudy zawieszony w Zarządzie TVP, współpracownicy Jacka Kurskiego zostają. "Cios dla prezydenta"

Zmiany w telewizji publicznej. Marzena Paczuska decyzją Rady Nadzorczej TVP przestaje być członkiem Zarządu TVP – dowiaduje się Wirtualna Polska. Najbliżsi współpracownicy odchodzącego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego – jak słyszymy – pozostają na swoich stanowiskach i zachowują nadzór nad Telewizyjną Agencją Informacyjną. Obowiązki prezesa TVP będzie pełnić stronnik Kurskiego Maciej Łopiński.

O zawieszenie Paczuskiej wnioskował... sam Kurski. Wraz z innym członkiem Zarządu, Mateuszem Matyszkowiczem, podważyli we wniosku kompetencje menadżerskie dziennikarki. Wniosek został uwzględniony. To upokorzenie dla Andrzeja Dudy.

– Odejście "Paczki" to cios dla prezydenta. Ale jak chciał, tak ma. Bitwę może wygrał, wojnę przegrał – mówią nasi informatorzy. Według portalu Wirtualnemedia.pl, to Paczuskiej – a pośrednio prezydentowi – w spadku po Jacku Kurskim najbardziej mogło zależeć na odziedziczeniu przede wszystkim nadzoru nad Telewizyjną Agencją Informacyjną. – To się nie wydarzy – słyszymy.

Wirtualna Polska ujawnia "ultimatum Dudy"

Prezes PiS na "ultimatum Dudy" się nie zgodził. Powiedział mu to wprost podczas nerwowej i krótkiej rozmowy we wtorek – dobę po naszej pierwszej publikacji. Oczekiwania lidera PiS były jasne: Duda ma podpisać ustawę i już. Prezydent na takie stawianie sprawy się nie zgodził. Kaczyński był wściekły. Kurski w końcu został zmuszony do odejścia przez prezydenta i Radę Mediów Narodowych, a Duda w zamian za to podpisał w piątek wieczorem ustawę dofinansowującą media publiczne.