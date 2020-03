Zamieszanie w TVP. Powodem zastąpienie Jacka Kurskiego

Jacek Kurski, prezes TVP, żegna się z funkcją. Choć miało zostać to ogłoszone formalnie w poniedziałek, jest cisza. Trwa walka o wpływy na Woronicza. Pojawiło się nowe nazwisko osoby, która ma przejąć obowiązki dotychczasowego szefa Telewizji Polskiej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która daje mediom publicznym 2 mld zł. Wcześniej, jak ustaliła Wirtualna Polska, domagał się odwołania szefa TVP Jacka Kurskiego. Cel osiągnął. Zorganizowano głosowanie korespondencyjne, z którego jasno wynika, że szef Telewizji Polskiej musi odejść. Wciąż jednak nie ma odpowiedzi na pytanie: co dalej?

"Oczekiwanie na formalności związane z odwołaniem Jacka Kurskiego ze stanowiska oznaczały, że przez cały weekend trwały walki frakcyjne o podział wpływów na Woronicza" - pisze portal. To, kto zastąpi Kurskiego, wciąż jest niewiadomą. Jeszcze w weekend w kontekście p.o. prezesa TVP padało nazwisko Mateusza Matyszkowicza. Teraz okazuje się, że do maja na to stanowisko miałby być oddelegowany przewodniczący rady nadzorczej TVP Maciej Łopiński.