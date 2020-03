Jacek Kurski tylko na chwilę zwalnia fotel szefa TVP? "Wróci"

- Z wielką niecierpliwością czeka na wynik wyborów prezydenckich. Jeśli Dudzie powinie się noga i przegra wybory, wtedy Kurski wróci ze zdwojoną siłą do TVP - powiedział w rozmowie z dziennikiem polityk z PiS.

Zobacz też: Andrzej Duda zgodził się na 2 mld zł dla TVP. "Po co stał z nim premier?"

Portal wirtualnemedia.pl cytuje z kolei Janusza Daszczyńskiego, byłego szefa Telewizji Polskiej, prywatnie od dawna znajomego Jacka Kurskiego. - On nie odejdzie ani szybko, ani łatwo. Za bardzo kocha władzę. A już na pewno nie odejdzie z dnia na dzień - tak mówił o prezesie TVP.

Prezydent Andrzej Duda zdecydował ws. 2 mld zł dla TVP. Kulisy

Do czasu konkursu p.o. szefa publicznej telewizji ma być Mateusz Matyszkowicz. Jest też typowany na prezesa, a Marzena Paczuska ma przejąć nadzór na Telewizyjną Agencją Informacyjną. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, dziennikarze byli zaskoczeni decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy przekazującej mediom publicznym 2 mld zł rekompensaty abonamentowej. "Do ostatniego momentu rzeczywiście mówiono o wecie" - czytamy.

Kurskiemu pierwszą stronę poniedziałkowego wydania poświęciła też "Gazeta Wyborcza". Podaje, że Jarosław Kaczyński stal murem za Kurskim, ale "poświecił go". Powód? - Gdyby było weto, musielibyśmy zmienić kandydata na prezydenta - przekazały gazecie źródła z PiS.

Co więcej, późna godzina ogłoszenia przez Dudę decyzji też nie była przypadkowa. Miał czekać do końca na potwierdzenie odwołania Kurskiego. Podobno wpis szefa TVP na Twitterze o "oddaniu się do dyspozycji prezydenta" "tylko rozjuszył Dudę".