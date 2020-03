Dymisja Jacka Kurskiego? Korespondencyjne głosowanie trwa

Prezydent ma zdecydować ws. ustawy dającej mediom publicznym 2 mld zł w ramach rekompensaty abonamentowej. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Andrzej Duda chce dymisji Jacka Kurskiego. Ten "oddał się do dyspozycji prezydenta". Co więcej, Krzysztof Czabański zarządził głosowanie korespondencyjne ws. odwołania prezesa TVP.

Procedura

Przewodniczący Rady przesyła na adresy poczty elektronicznej członków Rady zarządzenie o głosowaniu korespondencyjnym wraz projektem uchwały. Członkowie Rady w terminie dwóch dni oddają swój głos w formie wiadomości zwrotnej wysłanej do przewodniczącego Rady wraz z propozycją ewentualnej poprawki. W terminie 1 dnia od przesłania wiadomości zwrotnej sekretariat Rady potwierdza telefonicznie oddanie głosu przez każdego z członków Rady. W przypadku zgłoszenia poprawki do projektu uchwały procedurę głosowania korespondencyjnego rozpoczyna się ponownie.

Dymisja Kurskiego? Co na to politycy?

Europosłanka PiS, była minister Elżbieta Rafalska napisała: "Nie każdego byłoby na to stać. 'Bardziej od siebie kocham TVP i Polskę - powiedział Jacek Kurski. Udało ci się połączyć misję z oglądalnością. Zbudowałeś nowoczesną TV. Mam nadzieję, że ten scenariusz nie będzie zrealizowany".

"To, co dzieje się wokół gigantycznych pieniędzy z budżetu dla TVP, jest kuriozalne i wystawia na szwank powagę państwa. Niezależnie od dzisiejszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w poniedziałek skieruję do NIK wniosek o pilną kontrolę zarządzania finansami w TVP" - zaznaczył Krzysztof Bosak.