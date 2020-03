Jacek Kurski, prezes TVP, wysłał list do Andrzeja Dudy. "Oddaję się do dyspozycji pana prezydenta"

Jacek Kurski, szef TVP, pokazał internautom list, który przesłał po południu prezydentowi. "Oddaję się do dyspozycji pana prezydenta" - napisał. Andrzej Duda ma czas do północy, by zdecydować, czy podpisze ustawę dot. 2 mld zł dla TVP.

Jacek Kurski, prezes TVP, napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy (East News, Fot: Rafał Gaglewski)

Przed Andrzejem Dudą decyzja ws. podpisania ustawy przekazującej mediom publicznym 2 mld zł. "Poniżej list do pana prezydenta Andrzeja Dudy, który wysłałem do niego drogą elektroniczną dziś w godzinach popołudniowych" - napisał na Twitterze Jacek Kurski, szef TVP.

"Oddaję się do dyspozycji pana prezydenta. Chcę pana zapewnić, że moja osoba nie jest i nie będzie przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania uzależnionych od pana decyzji" - podkreślił Kurski.

Prezes TVP zaznaczył, że powodem napisania przez niego listu są wątpliwości prezydenta ws. podpisu ustawy oraz medialne odniesienia do niego jako szefa telewizji.

Przypomnijmy, że Wirtualna Polska ustaliła, że prezydent chciałby odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego, ale nie nie chce się na to zgodzić prezes PiS Jarosław Kaczyński.

PiS chce przekazać mediom publicznym 2 mld zł jako rekompensatę abonamentową. Opozycje te pieniądze przekazałaby na onkologię.

Należy zaznaczyć, że to nie prezydent powołuje szefa TVP.