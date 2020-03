Jacek Kurski o ewentualnym wecie prezydenta Andrzeja Dudy. "Śmierć TVP"

- Bardziej niż siebie kocham TVP - podkreślił Jacek Kurski w rozmowie z Danutą Holecką. Udzielił wywiadu w TVP Info po tym, jak na Twitterze opublikował list, który przesłał Andrzejowi Dudzie. Od prezydenta zależą losy 2 mld zł. PiS chce przekazać je na media publiczne, opozycja na onkologię.

- Telewizja to nie jest kiosk z cebulą. Działa planowo. Produkcje trwają rok - mówił w TVP Info Jacek Kurski. Prezes TVP w ten sposób komentował zamieszanie wokół ustawy, która dałaby mediom publicznych 2 mld zł w ramach rekompensaty abonamentowej. - To rekompensata, to nie ekstra pieniądze - tłumaczył.

Opozycja chce, by pieniądze przekazano na onkologię. Wszystko zależy od prezydenta Andrzeja Dudy. - Bardziej niż siebie kocham TVP. Weto byłoby śmiercią telewizji. Odbudowywałem skutecznie media nie po to, żeby ktokolwiek to zniweczył - podkreślił Kurski.

Zapewnił, że prezydent nie zgłaszał do niego żądania dymisji. Mówił o "kłamliwej narracji opozycji". Jego zdaniem, prezydent, wetując ustawę, "przyznałby, że to kłamliwa narracja ma rację bytu".

Zobacz też: Niemal 2 mld zł dla TVP? Paweł Mucha o spotkaniu prezydenta i prezesa PiS

Kurski powiedział, że "uświadomił prezydenta, że jako pełnomocnik Lecha Kaczyńskiego był heroldem", więc weto "byłoby zerwaniem z tradycją śp prezydenta". - Powiedziałem prezydentowi, że gdyby nie media publiczne, wielu miałoby problem z dostrzeżeniem jego działalności. Tylko TVP Info relacjonowało jego wizyty. TVP rzetelnie pokazuje działalność prezydenta - mówił Kurski.

Dodał, że wysokie poparcie Dudy to efekt "rzetelnego przekazywania informacji przez TVP".

List Kurskiego do Dudy

Zanim udzielił wywiadu, Kurski zamieścił na Twitterze list do prezydenta, w którym podkreślił, że oddaje się do jego dyspozycji. Należy zaznaczyć, że to nie prezydent powołuje szefa TVP.

Przypomnijmy, że Wirtualna Polska ustaliła, że prezydent chciałby odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego, ale nie nie chce się na to zgodzić prezes PiS Jarosław Kaczyński.

PiS chce przekazać mediom publicznym 2 mld zł jako rekompensatę abonamentową. Opozycje te pieniądze przekazałaby na onkologię.