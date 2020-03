Jacek Kurski żegna się z TVP. Może dostać ponad 100 tys. zł odprawy pod jednym warunkiem

Jacek Kurski nie będzie prezesem TVP. Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników korespondencyjnego głosowania nad jego odwołaniem, szef Rady Mediów Narodowych mówił o czterech głosach za, nieoficjalnie - głosujący są jednomyślni. Żegnając się ze stanowiskiem, Kurski może liczyć na wysoką odprawę.

Jeśli Jacek Kurski dostanie odprawę, to jaką?

Portal przypomina, że Kurski mówił, że zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o przyznawanie najniższej możliwej pensji. Ma ona obecnie wynosić 37 573,97 zł brutto. Z kolei "członkowi organu zarządzającego może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia". "W przypadku Kurskiego byłoby to zatem ok. 112,7 tys. zł brutto" - pisze gazeta.pl.