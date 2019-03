Zmiany w zarządzie TVP. Kim jest Marzena Paczuska?

Marzena Paczuska została powołana do zarządu TVP. Zasiądzie w nim obok Jacka Kurskiego oraz Piotra Pałki. Dziennikarka od lat związana jest z Telewizją Polską. - To osoba nieznosząca sprzeciwu - mówi WP była dziennikarka TVP, która pracowała z Paczuską.

Piotr Pałka do czerwca ubiegłego roku pracował w biurze programowym TVP. Został zwolniony po tym, jak do konkursu Debiuty na festiwalu w Opolu dopuszczono piosenkę "Siła kobiet" Girls on Fire, w której klipie nawiązywano do tzw. czarnych marszy. Pałka z ramienia TVP był członkiem rady artystycznej festiwalu.