Duża zmiana w rządzie? Jarosław Kaczyński może do niego wejść

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu? To jedna z koncepcji, która obecnie jest poważnie brana pod uwagę. Według informacji Wirtualnej Polski wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie oznaczałoby odejścia premiera Mateusza Morawieckiego. W tym scenariuszu - prezes PiS objąłby tekę wicepremiera.

Rekonstrukcja rządu. Jarosław Kaczyński może do niego dołączyć (East News)