Niemieckie Patrioty w Polsce. Szef MON: "Przyjmujemy z zadowoleniem"

"Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Niemiec o skierowaniu baterii systemu Patriot do Polski" - skomentował w mediach społecznościowych decyzję o powrocie do Polski niemieckich Patriotów minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Od stycznia do listopada 2023 roku systemy Patriot były już rozmieszczone na terenie Polski. W tym czasie około 320 żołnierzy Bundeswehry obsługiwało trzy zestawy w dwóch lokalizacjach w pobliżu Zamościa. Była to reakcja na incydent z końca 2022 roku, gdy we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim, niedaleko granicy z Ukrainą, doszło do uderzenia pocisku rakietowego, w wyniku którego zginęły dwie osoby.