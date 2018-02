Niemiecka policja wypuściła groźnego islamistę? Wcześniej zdecydowano o jego deportacji

Mężczyzna został zatrzymany za handel narkotykami, ale podejrzewano go też o kontakty z islamistami. Miał znać zamachowca z Berlina. Podobnie, jak w przypadku Anisa Amriego, zdecydowano o jego deportacji. Jednak mężczyzna, po wydaniu decyzji, zapadł się pod ziemię.

Niemieckie media zauważają, że Fatih Ben M. posługiwał się kilkoma tożsamościami. Władze już kilka razy próbowały go odesłać z kraju, ale za każdym razem się to nie udawało. Jednak po ostatnim zatrzymaniu, zwolniono go.