Niemieccy leśnicy biją na alarm. Plaga masowych kradzieży drewna

Raupach zauważa, że w aglomeracjach miejskich ludzie coraz częściej wjeżdżają do lasu samochodami z przyczepami, wyposażeni w piły łańcuchowe. Zdobywają tak opał. - Ludzie nie mają poczucia, że istnieje jakaś własność. Myślą, że las należy do wszystkich. Robią to, bo potrzebują drewna, by się ogrzać. To wynika z kryzysu energetycznego i ogromnego wzrostu popytu - mówi leśnik.