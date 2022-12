Niemcy się sypią. Kraj na skraju wydolności [ANALIZA]

Luedenscheid, 2 grudnia. Most na autostradzie A45 w Nadrenii Północnej-Westfalii obchodzi swój jubileusz – od 365 dni jest zamknięty dla całego ruchu. Uszkodzenia mostu są tak poważne, że nie można go ponownie otworzyć nawet dla samochodów osobowych. Jak dotąd ani go nie rozebrano, ani nie wyłoniono wykonawców remontu. Od roku dojeżdżający do pracy zmuszeni są do objazdów, spędzając nieraz godziny w korkach. W całym kraju 4 tys. mostów jest w stanie krytycznym i wymaga pilnego remontu.