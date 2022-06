Niemcy się zbroją. Wiadomo już, co kupią

Największy kawałek tortu dla lotnictwa

Dotyczy to również zakupu myśliwca F-35, który jest już w służbie Wielkiej Brytanii, Holandii i innych sojuszników. Bundeswehra chce kupić 35 tych drogich samolotów typu "stealth" (trudnych do wykrycia przez wroga) od amerykańskiego producenta Lockheed Martin. Mają one zastąpić starzejące się samoloty myśliwskie Tornado, dla których ministerstwo obrony od pewnego czasu poszukuje następcy. Było wystarczająco dużo modeli do wyboru, ale za mało pieniędzy, ponieważ myśliwce należą do najdroższych zakupów w sektorze zbrojeniowym.