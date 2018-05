Niemcy otrzymały materiał dowodowy zamordowanej dziennikarki

Rodzina zamordowanej dziennikarki Daphne Caruana Galizia nie ufają śledczym we własnym kraju. Dlatego laptopy i dokumenty do przeanalizowania danych przekazała niemieckiemu Federalnemu Urzędowi Kryminalnemu.

Korupcja na szczytach władzy?

Sędzia maltańskiego sądu administracyjnego Aaron Bugeja również został poinformowany o przekazaniu materiału dowodowego do Niemiec, ponieważ w ubiegłym roku zabiegał on o pomoc w prowadzonym dochodzeniu. Do tej pory śledczy z Malty mieli dostęp tylko do laptopa, z którego dziennikarka korzystała ostatnio w 2015 roku. Urzędnicy niemieccy powiedzieli "Süddeutsche Zeitung", że nie można wykluczyć, że także inne władze maltańskie będą zadawać pytania w celu uzyskania dostępu do danych komputerowych.