Niemcy ostrzegają przed nawałnicami. Pogodowe alerty wysyła też RCB

Jak informuje "Frankfurter Allgemeine Zeitung" poniedziałkowe burze, które spodziewane są nad Berlinem i Brandenburgią przyniosą ze sobą silne ochłodzenie. W ciągu dnia spodziewane są wysokie temperatury, dochodzące nawet do 32 st. C a od południa, do godzin wieczornych - nawałnice z ulewnym deszczem i gradem.