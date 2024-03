Niedźwiedź zaatakował w centrum miasta. Ranne dwie osoby

Rzeczniczka regionalnej policji Zuzana Szefczikova potwierdziła, że w Liptowskim Mikułaszu pojawił się niedźwiedź. Do miejscowości wezwani zostali strażacy, policjanci oraz specjalistyczny zespół interwencyjny. Zgodnie z obowiązującym na Słowacji prawem, to oni mogą zdecydować o wszczęciu procedury prowadzącej do ewentualnego odstrzału zwierzęcia.