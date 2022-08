Zmarła kolejna ofiara wypadku w Chorwacji. Ks. Grzegorz Radziszewski nie żyje

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna, ona się codziennie zmienia. Więc jeżeli informujemy państwa na wczoraj, że być może 10 osób będzie leciało większym samolotem, a trzy osoby mniejszym, to ta sytuacja dziś jest diametralnie inna. Na pewno 13 osób wraca do Polski. Była wątpliwość co do 14. osoby, czy ta osoba przyleci, czy będzie mogła być transportowana do Polski czy nie, jednak na dzień dzisiejszy lekarze chorwaccy twierdzą, że 13 osób to jest ten pewnik, ta 14. osoba raczej nie przyleci - powiedział Andrusiewicz.