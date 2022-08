Dramat w Chorwacji. "Wyobraźcie sobie 12-metrowy pojazd zgnieciony o 3 metry"

- To był szok, że coś takiego się stało. Nie pamiętam samego momentu wypadku, bo trochę spałam. To były sekundy. Nie straciłam przytomności, natomiast byłam zakleszczona. Widziałam ludzi, ale nie mogłam się ruszyć. Czekałam, aż rozetną autokar i mnie wydostaną. Nie wiedziałam, co się dzieje dookoła, bo byłam przygnieciona fotelami. Miałam wrażenie, że to trwa z godzinę, a czekaliśmy chyba z 13 minut na pomoc - opowiada "Faktowi" pani Beata, jedna z rannych, która trafiła do szpitala w Zagrzebiu.