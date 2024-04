Zmarł Józef Krzeptowski, wieloletni ratownik TOPR i gospodarz schronisk

- Tam zawsze było bardzo przyjemnie. Już będąc chłopcem, jeździłem na nartach, dużo chodziłem po górach. Myśmy z bratem nie mieli narzuconych obowiązków. Sami wiedzieliśmy, że jak było coś do zrobienia, to robiliśmy. Od zmywania garnków, do palenia w piecu. Chodziłem po towar do Morskiego Oka. Latem wodę nosiłem z Małego Stawu, a zimą z Wielkiego Stawu - wspominał Krzeptowski, cytowany przez Tygodnik Podhalański.