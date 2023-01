Nie tylko księżą zarabiają na kolędzie. Takie kwoty otrzymują ministranci

- To było 2 zł, 4 zł, do podzielenia się z kolegą. Zarobki są różne i uzależnione od ludzi. Nie da się przewidzieć, ile się zarobi. To jest co łaska, ile ludzie dadzą. Niektórzy dadzą złotówkę, niektórzy dwa złote, niektórzy nic, a niektórzy dychę. Najczęściej jednak dostawało się dwa złote, rzadko 5 zł i złotówkę. Dychę to dawali najbogatsi ludzie - zdradził youtuber.