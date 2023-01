Ks. Koplewski o chodzeniu po kolędzie: Parafianki mnie przekarmiają

Nie zawsze jednak spotkania z wiernymi bywają przyjemne. - Wchodzę do domu, miło wita mnie żona, a mąż siedzi na kanapie tyłem do mnie i czyta gazetę. Wszedłem, witam się, pytam, czy nie przeszkadzam. On na to, że nie i dalej tę gazetę czyta - relacjonuje duszpasterz wizytę u jednej z rodzin w swojej parafii.