Częsty błąd podczas kolędy. Ksiądz zwraca na to uwagę

Zjawisko wizyty duszpasterskiej sięga czasów średniowiecznych, kiedy to duchowni odwiedzali wiernych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Z biegiem czasu kolęda stawała się środkiem do tego, by przygotować ludzi do spowiedzi i Wielkanocy, a nawet bywała pretekstem do walki z herezją i zabobonami (np. księża konfiskowali heretyckie księgi). Ostatecznie, po soborze trydenckim, wizyta duszpasterska została potraktowana jako obowiązek proboszcza, który tym sposobem miał lepiej poznać swoich parafian.