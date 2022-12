Kolęda 2023. Nowe praktyki związane z wizytami księży

- Parafia to wspólnota - taki jest ideał. Trudno mówić o wspólnocie, gdy się wzajemnie nie zna i gdy się ze sobą nie rozmawia. Dla księdza jest to okazja do zorientowania się w sytuacji poszczególnych parafian, aktualizacji danych - możne to być początkiem np. pomocy udzielonej przez parafialną Caritas. Parafianie mogą powiedzieć o swoich oczekiwaniach wobec duszpasterzy, spostrzeżeniach dotyczących funkcjonowania parafii - wskazał ks. Tomasz Nowak, rzecznik kurii biskupiej w Rzeszowie w rozmowie z Iwoną Kosztyłą na antenie Katolickiego Radia Via.