Nieoczekiwane odkrycie w Syrii. Części z Niemiec w tureckich rakietach

Nieoczekiwane odkrycie w Syrii. Części elektromagnetyczne z Niemiec w tureckich rakietach

Jak podaje "The Jerusalem Post", firma z Niemiec miała dobre intencje. Zawierając umowę z tureckim importerem, zawarła w dokumencie warunek. Dotyczył on zastrzeżenia, by dostarczone elementy nie były wykorzystywane w działaniach wojskowych ani do łamania praw człowieka.