Stanowcze "nie" Szwecji dla Erdogana

Jeden z mężczyzn ściganych w Turcji, ma 40 lat i mieszka w środkowej Szwecji. W swojej ojczyźnie podejrzany o przynależność do zbrojnej organizacji terrorystycznej. Nie przyznaje się do winy. Zbiegł do Szwecji przed aresztowaniem i otrzymał zezwolenie na pobyt stały i status uchodźcy.