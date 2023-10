"Nie jesz koszernie? Będziesz głupi". Rabin podniósł ciśnienie Izraelczykom

Sefardyjski naczelny rabin Izraela oświadczył, że widzi wszystko, co dzieje się w świeckiej części społeczeństwa i jest ona nieszczęśliwa. Ludzie są "niezadowoleni ze swojego życia", "nie czerpią żadnych satysfakcji", a "wszystko kręci się wokół pożądania". Zdaniem Josefa to dlatego, że niewierzący są zazdrośni o ortodoksyjnych Żydów, a zazdrość rodzi nienawiść. - Oni nam zazdroszczą, to wszystko z zazdrości - mówił podczas niedzielnego kazania.