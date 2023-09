Izraelczycy chcą wyjechać. Obawiają się zmian

Brak komfortu, ratunkiem emigracja

Gazeta zwraca uwagę, że najbardziej niepokojący jest dramatyczny spadek komfortu życia Izraelczyków we własnym kraju. W ciągu ostatniego roku odsetek osób, które nie czują się komfortowo, wzrósł z 20 do 32 proc., podczas gdy odsetek osób, które czują się komfortowo, spadł z 76 do 65 proc.