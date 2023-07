Protesty w Izraelu. Pół miliona osób na ulicach

Przed siedzibą Knesetu można było również spotkać zwolenników zmian. Jeden z nich powiedział PAP, że przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Izraelu panowała zgoda co do tego, że system sądownictwa wymaga reformy, a porażka opozycji sprawiła, że temat reformy został upolityczniony. Na pytanie, dlaczego tak wielu rezerwistów sprzeciwia się zmianom i odmawia służby ochotniczej, co według ekspertów stanowią zagrożenie dla obronności kraju, odpowiedział, że ostatecznie, bez względu na to, jaka decyzja w najbliższych dniach zostanie podjęta, wszyscy żołnierze to patrioci kochający Izrael, a spór o reformę nie będzie miał wpływu bezpieczeństwo kraju.