W Wielki Czwartek zorganizowali huczną imprezę. 100 metrów od kościoła

Wielu katolików w pierwszym dniu Triduum Paschalnego udaje się do świątyń na mszę wieczerzy pańskiej, która jest odprawiana w godzinach wieczornych, na pamiątkę ostatnich wydarzeń z życia Chrystusa oraz ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Po niej następuje uroczyste odprowadzenie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, czyli tymczasowej kaplicy, gdzie rozpoczyna się adoracja, trwająca do Wielkiego Piątku.