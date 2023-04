Wielki Tydzień 2023. Co upamiętniają poszczególne dni przed Wielkanocą?

Wielki Tydzień to okres pełen znaczeń i symboli. W rozpoczynającą go Niedzielę Palmową wierni udają się do kościołów, przynosząc ze sobą palmy. Te symbolizują odrodzenie, zwycięstwo życia nad śmiercią oraz nadzieję. Kolejne trzy dni, czyli Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa to dni, upamiętniające nauki głoszone przez Jezusa w Jerozolimie, a także czas pojednania. W dawnej tradycji, w tym okresie porządkowano domy i przygotowywano je na Wielkanoc.