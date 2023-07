Bunt bez precedensu. Narażają Izrael na potężne problemy?

Po ukończeniu służby zasadniczej, do ukończenia 40 lat, mężczyźni co trzy lata pełnią taką miesięczną służbę, miluim. W przypadku oficerów jest to 45 lat. Jednak wielu Izraelczyków, zwłaszcza oficerów i żołnierzy pełniących szczególnie istotne role w lotnictwie, wywiadzie, siłach specjalnych i cybernetycznych, ale także ratownicy czy medycy, zgłaszają się do służby na ochotnika częściej niż wymagane trzy lata i także po przekroczeniu wieku, który zwalnia ich z tego obowiązku.