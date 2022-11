Nie było wolnej karetki. 4-latka zmarła

Do dramatycznej sytuacji doszło w wielkopolskim Swarzędzu. Służby zostały tam wezwane do czteroletniej dziewczynki, u której doszło do zatrzymania krążenia. Niestety, w okolicy zajęte miały być wówczas wszystkie karetki. Na pomoc ruszyła najpierw ochotnicza straż pożarna, a potem LPR. Dziecka nie udało się uratować.