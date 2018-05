Nie będzie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Gronkiewicz-Waltz oferuje pomoc

Po tym, jak zdecydowano, że Sejm nie będzie brał udziału w Nocy Muzeów, odwołano tegoroczne posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Do akcji wkroczyła prezydent Warszawy, która zaoferowała swoją pomoc.

"Po raz pierwszy od ćwierćwiecza marszałek Sejmu nie wpuści dzieciaków na obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca. To skandal! Na szczęście samorządy są jeszcze wolne" - napisał polityk Platformy Obywatelskiej w sieci.

To jednak nie wszystko. Swoją gotowość ogłosił również prezydenta miasta Nowa Sól. "Zapraszam 1 czerwca Sejm Dzieci i Młodzieży do Nowej Soli. Znajdziemy miejsce i Wami się zaopiekujemy. Nie będzie barierek, kordonów policji i traktowania Was jak intruzów zagrażających władzy" - napisał Wadim Tyszkiewicz.