"Newsroom". Program Wirtualnej Polski

- Wierzyłem, że podstawą funkcjonowania PiS jest wolność. Jeśli cokolwiek mogło mnie skłonić do pożegnania się z PiS to to, że ta najważniejsza wartość zostanie zakwestionowana. Ona od pewnego czasu na moich oczach jest kwestionowana w wielu obszarach - zaznaczył były poseł Prawa i Sprawiedliwości.