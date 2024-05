"Narodowe kleszczobranie". UW prosi Polaków o pomoc

Jak włączyć się do akcji?

Jeśli znajdziesz nietypowo dużego kleszcza, powiadom o tym badaczy (za pośrednictwem formularza na stronie: https://narodowekleszczobranie.pl/pl/zglos-kleszcza) i załącz zdjęcie. Najlepiej wysłać samego kleszcza. Aby go usunąć, nie wolno go przekręcać ani szarpać. Przygotowując kleszcza do transportu, należy go zamrozić w torebce plastikowej w zamrażalniku (-20 st. C) przez co najmniej 24 godziny. Znalezisko należy zapakować (może być rozmrożony) z kartką z danymi: z jakiego zwierzęcia został zdjęty, kiedy, gdzie. Kleszcze należy wysłać na adres Zakładu Eko-epidemiologii Chorób Pasożytniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa).