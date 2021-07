Napad na sklep w Kole. Ekspedientka zaatakowana nożem, 17-latek skradł 120 zł

Napad na sklep w Kole. 17-latek w rękach policji

W sprawę zaangażowano także psa służbowego. Mundurowi po przebyciu do sklepu, w którym doszło do rozboju, wystosowali apel w mediach społecznościowych o pomoc do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą coś wiedzieć o sprawcy.