Bydgoszcz. Młodzi bandyci w rękach policji

- Ruszyły jego poszukiwania. Trop zaprowadził policjantów do 20-letniego bydgoszczanina, który przed konsekwencjami uciekł do województwa wielkopolskiego. To tam w jednej z miejscowości powiatu konińskiego, u rodziny, ukrywał się przed policjantami. W poniedziałek zatrzymali go tam, zawiadomieni o sprawie, policjanci z komisariatu w Sompolnie. Młody mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, by trafić do komisariatu na bydgoskim Szwederowie i usłyszeć dwa zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Bydgoszczanin trafił przed oblicze sędziego, który zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 20-latka - opisuje policjantka.