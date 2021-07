Polak zatrzymany w Holandii. Nowe informacje po strzelaninie

Holandia. Strzelanina w Amsterdamie. Ranny znany dziennikarz

Do strzelaniny na ulicach Amsterdamu doszło we wtorek 6 lipca po południu. Strzały padły w pobliżu placu Lange Leidesdwarsstrat. To tam mieści się siedziba holenderskiej stacji RTL, gdzie kręcony jest program "RTL Boulvard", którego gościem we wtorek był dziennikarz śledczy Peter de Vries.